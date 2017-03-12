زوران يعود للسعودية مجدداً ويبحث عن فوز جديد على الأهلي

دبي - رويترز | Sunday, 12 March 2017 - 14:54 pm

سيعود الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي إلى السعودية بعد حوالي ستة أسابيع من رحيله وسيبحث هذه المرة عن انتصار جديد على الأهلي عندما يلعب في جدة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم غدا الاثنين.



ونجح ماميتش في قيادته ناديه السابق النصر للفوز 1-صفر على الأهلي حامل لقب الدوري السعودي في أكتوبر تشرين الأول الماضي بينما رحل في أواخر يناير كانون الثاني وانتقل لقيادة العين.



وبدأ العين، الذي خسر نهائي دوري الأبطال العام الماضي، مشواره القاري هذا الموسم بالتعادل 1-1 على أرضه مع زوب آهان الإيراني وقبل أن يحقق انتصارا ثمينا 3-2 على بونيودكور في أوزبكستان.



وحقق العين هذا الانتصار بفضل تألق عمر عبد الرحمن (عموري) أفضل لاعب آسيوي والذي سجل هدفين وحسم الفوز بركلة جزاء في الوقت القاتل.



أما الأهلي فبدأ منافسات المجموعة الثالثة بالتفوق 2-صفر على بونيودكور قبل أن ينتصر خارج الأرض 2-1 على زوب آهان وبفضل هدف من المهاجم السوري الخطير عمر السومة في الدقائق الأخيرة أيضا.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر وذلك قبل خمس جولات فقط على النهاية ولذلك ينصب تركيز الفريق حاليا على ضمان التقدم في دوري الأبطال.



ويبدو العين بعيدا أيضا عن لقب الدوري الإماراتي إذ يأتي رابعا بفارق عشر نقاط عن الجزيرة المتصدر قبل أيضا خوض آخر خمس جولات.



وستتجدد المواجهة بين العين والأهلي في الجولة الرابعة الشهر المقبل وحينها قد تتضح الصورة حول أول المتأهلين من المجموعة.



وفي مواجهة أخرى بين الأندية الإماراتية والسعودية سيلعب الأهلي على أرضه في دبي مع التعاون ضمن منافسات المجموعة الأولى.