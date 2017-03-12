بيلباو يهزم سوسيداد في عقر داره بالدوري الإسباني

مدريد - د ب أ | Sunday, 12 March 2017 - 16:03 pm

تغلب فريق اتلتيك بيلباو على مضيفه ريال سوسيداد 2/ صفر اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وتقدم راؤول جارسيا بهدف لبيلباو من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ثم أضاف اينياكي ويليامس الهدف الثاني في الدقيقة 56.





ورفع بيلباو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد سوسيداد عند 48 نقطة في المركز الخامس بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





وحقق بيلباو فوزه الثاني على التوالي والـ13 له في الموسم الحالي مقابل خمسة تعادلات وتسع هزائم.