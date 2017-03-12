دوري أبطال آسيا : التعاون يواجه الأهلي الإماراتي من أجل التعويض

بريدة - الرياضية | Sunday, 12 March 2017 - 15:39 pm

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتعويض خسارته في الجولة الماضية عندما يلتقي الأهلي الإماراتي غداً في دبي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .



ويملك التعاون 3 نقاط جمعها من فوزه في الجولة الأولى على لوكوميتيف الأوزبكي 1 ـ 0 ثم الخساة من الاستقلال الإيراني 0 ـ 3 ، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز للبقاء في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة ، لا سيما أن جميع الفرق تملك نفس الرصيد 3 نقاط وبالتالي أي انتصار للفرق الأربعة سيجعلها تتقدم في سلم الترتيب.



وتعرض التعاون الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه لضربة قوية بعد تعرض لاعبه السوري جهاد الحسين للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال المباراة الأخيرة له مع الاتفاق في الجولة الـ21 من الدوري السعودي التي انتهت بفوزه بهدف نظيف سجله مهاجمه الفرنسي الحسن ندياي ، الذي يعتمد عليه الفريق إضافة إلى البرتغالي ريكاردو تافاريس والروماني لوسيان سانمارتين واحمد الزين وطلال عبسي.



وفي المقابل يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة وأن المباراة على أرضه وبين جماهيره , معتمداً على تشكيلة مميزة يبرز فيها السنغالي ماكيتي ديوب الذي سجل 9 أهداف في كافة المسابقات منذ انتقاله إلى صفوف فريقه الجديد قادماً من الظفرة في ديسمبر الماضي , وصانع الألعاب البرازيلي ايفرتون ريبيرو والغاني اسامواه جيان إضافة إلى 8 لاعبين تم اختيارهم مؤخراً إلى تشكيلة منتخب الاماراتي الذي يستعد للقاء اليابان ثم أستراليا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.