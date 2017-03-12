نايف القاضي مديراً لمنتخب الشباب

الرياض - الرياضية | Sunday, 12 March 2017 - 17:26 pm

أصدر عادل بن محمد عزت رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، قراراً بتعيين الكابتن نايف القاضي مديراً للمنتخب الوطني للشباب لكرة القدم.



وينتظر أن يغادر القاضي غداً الاثنين برفقة منسق المنتخب عبدالرحمن السيار إلى كوريا الجنوبية لحضور قرعة كأس العالم تحت 20 سنة التي ستجرى يوم الأربعاء المقبل، وتقام خلال الفترة من 20 مايو وحتى 11 يونيو المقبل.



من جانبه عبر نايف القاضي عن سعادته واعتزازه بثقة رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة ، متمنياً أن يوفق في المساهمة في تحقيق آمال وتطلعات المسؤولين والجماهير الرياضية السعودية.