الاتحاد الآسيوي يختتم زيارة تدقيق مفاجئة لـ 4 أندية إماراتية

دبي - (د ب أ) | Sunday, 12 March 2017 - 17:04 pm

أنهى وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيارة تدقيق مفاجئة لإندية إماراتية تشارك في الدوري المحلي.



وقال مسئولون في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم للصحفيين اليوم الاحد أن الزيارة تأتي ضمن عمليات التدقيق المفاجئ لشركات كرة القدم التي منحت ترخيص للمشاركة في الموسم الحالي في مسابقات لجنة دوري الخليج العربي 2017-2016 ومسابقة دوري أبطال آسيا .2017



وأوضح المسئولون أن الوفد ضم مهجان ناير رئيس وحدة تراخيص الأندية، ومارسل ازكوتز، وجورن شليم مستشارا تراخيص الاندية، وطلب الوفد التدقيق على أندية الجزيرة، الأهلي، العين والشعب.



واجرى الوفد تدقيقا للتأكد من التزام شركات كرة القدم بمراعاة الحد الأدنى من متطلبات لائحة تراخيص الأندية الإماراتية، والتأكد بأنه تم منح الترخيص وفق إجراءات سليمة وصحيحة لشركات كرة القدم المشاركة في مسابقات لجنة دوري المحترفين