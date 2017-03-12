بطولة إسبانيا: اصابة سافيتش بكسر في أنفه ترغمه على وضع قناع

مدريد - أ ف ب | Sunday, 12 March 2017 - 17:54 pm

اعلن اتلتيكو مدريد الأحد ان لاعبه المونتينيغري ستيفان سافيتش اصيب بكسر في انفه في مباراة الامس ضد غرناطة (1-صفر) في الدوري الاسباني لكرة القدم، وسيرتدي قناع وقاية في المباريات المقبلة.





وقال اتلتيكو، صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا، في بيان: "ان جبيرة وضعت لسافيتش في مكان الاصابة، وهو يستطيع المشاركة في التدريب والمنافسة باستخدام قناع وقاية".





واصيب سافيتش (26 عاما) قبيل نهاية المباراة وخرج لبعض الوقت جراء تعرضه لنزيف شديد. وأشار البيان الى ان المدافع سيكون جاهزا للمباراة المقبلة مع باير ليفركوزن الأربعاء في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا