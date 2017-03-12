ناصر الشمراني: اللعب أمام جمهور الأهلي حافز لنا

الرياض - الرياضية | Sunday, 12 March 2017 - 18:21 pm

أكد السعودي ناصر الشمراني مهاجم نادي العين الإماراتي الحالي والهلال السابق جاهزية فريقه لملاقاة النادي الاهلي يوم غدٍ على ملعب الجوهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2017م.



وقال المهاجم السعودي: "كل فريق يعرف كل شيء عن الآخر وسبق والتقى الفريقان في مرحلة المجموعات في النسخة الماضية.



وتابع الشمراني حديثة قائلاً: "اللعب أمام جماهير الأهلي أو الاتحاد في جدة دائما يمثل الحافز المطلوب لأي لاعب.



واختتم مهاجم العين حديثة قائلاً:" المباراة غاية في الأهمية وأتمنى التوفيق لفريقي."