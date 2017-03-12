الفريدي يواصل غيابه عن النصر لليوم الثاني على التوالي

الرياض - الرياضية | Sunday, 12 March 2017 - 22:43 pm

واصل أحمد الفريدي لاعب نادي النصر غيابه عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لليوم الثاني على التوالي التي تأتي في إطار تحضيراته لمواجهة الرائد في دوري جميل للمحترفين ضمن مباريات الجولة الـ21.



يشار إلى أن الفريدي خاض نهائي كأس ولي العهد السعودي أمام الاتحاد الجمعة الماضي كلاعب احتياطي، حيث زج مدرب النصر الفرنسي كارتيرون بالفريدي بداية الشوط الثاني من عمر المباراة.



يذكر أن النصر خسر نهائي الكأس بهدف دون مقابل سجله اللاعب المصري محمود كهربا لاعب الاتحاد.