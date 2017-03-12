شرفيو الأهلي يهدون جماهيرهم تذاكر مجانية أمام العين

جدة - الرياضية | Sunday, 12 March 2017 - 22:44 pm

قام أعضاء شرف النادي الأهلي الأمراء فهد بن خالد وفيصل بن خالد وعبدالعزيز بن خالد بدعم مدرج الأهلي بعدد "عشرة آلاف تذكرة"، لجماهير النادي لمساندة فريقها غداً الاثنين في مباراته الهامة أمام العين الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.



وأبدى رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي شكره لدعم أعضاء الشرف الأوفياء واصفاً دعمهم بالشيء الغير مستغرب منهم متمنياً من جماهير الأهلي الحضور بكثافة ومساندة الفريق في المباراة الهامة والمرتقبة مع فريق العين الإماراتي الشقيق.



هذا وسيتم توزيع التذاكر عند البوابة رقم 3 في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة ).