سواريز: حظوظ برشلونة مازالت قائمة للاحتفاظ بالدوري الأسباني

مدريد - د ب أ | Sunday, 12 March 2017 - 23:09 pm

شدد لويس سواريز نجم فريق برشلونة،على أن حظوظ فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري الأسباني لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي مازالت قائمة، رغم خسارته 1 / 2 ،أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة اليوم الأحد.



وقال المهاجم الأوروجواياني، الذي سجل هدف برشلونة الوحيد في المباراة "الدوري مازال في الملعب ولن نستسلم، هناك الكثير من الأشياء في طريقها للتحسن".



ورفض سواريز إلقاء اللوم على الإجهاد في خسارة الفريق الكتالوني المفاجئة، التي تعد الأولى أمام ديبورتيفو منذ ما يقرب من تسعة أعوام.



وقال سواريز عقب المباراة "لقد قدمنا الكثير في الشوط الأول، إنهم يقاتلون من أجل البقاء في المسابقة وتفادي الهبوط للدرجة الثانية، لذلك كنا ندرك أن مواجهتهم لن تكون سهلة".



وتلقى برشلونة خسارته الثالثة في المسابقة المحلية هذا الموسم، بعد أقل من 96 ساعة فقط على تأهله الإعجازي لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الكبير 6 / 1 على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 للبطولة القارية يوم الأربعاء الماضي.



وتجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة في الصدارة مؤقتاً، بفارق نقطة واحدة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، علماً بأن الفريق الملكي مازال يمتلك مباراة مؤجلة أخرى أمام سيلتا فيجو.