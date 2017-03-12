الأهلاويون يحتفلون بـ "جويل" الذي أعلن إسلامه

جدة - الرياضية | Sunday, 12 March 2017 - 23:14 pm

احتفت إداراة النادي الأهلي بلاعب الفريق الأول لكرة السلة الجامايكي جويل رايت الذي أشهر إسلامة خلال الفترة الماضية، بحضور نائب رئيس النادي، وعضو مجلس الإدارة، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجدة.



وعبر جويل عن سعادته بإعتناق الإسلام، متمنياً أن يستطيع بناء حياة جديدة تعوضه عن الماضي، مؤكداً أنه لم يتوقع وجود هذه الجماهير الكبيرة في الإحتفاء بدخولة للإسلام، وذكر أنه لا يعرف كيف سينام هذه الليلة لشدة سعادته، موجهاً شكره وتقديره لزملائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري ولكل شخص كان سبباً في هدايته ودخوله الدين الإسلامي.