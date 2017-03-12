أبرز المفقودات كتب.. والهواتف ثانياً

الرياض ـ الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 00:00 am

أكد أيهم فارس الشمري مسؤول الأمن في مكتب الأمانات بمعرض الرياض الدولي للكتاب، أن مستـوى الأمانة في المجتمع السعودي عال، مُرجعاً ذلك إلى المفـقودات الثمينة التي يتلقاها مكتب الأمانات من قبل زوار آخرين، لاسيما وأنها ثمينة ويمكن بيعها والاستفادة من ثمنها.

وحول أبرز المـفـقودات أضـاف الشمري: "إن الكـتب تتـصدر أبرز المفقودات في المعرض، تليها الهواتف النقـالة، والحقــائب، والنــظارات، وحقائب الأطفال والساعات".

وأضاف: "يُدون لدينا صاحب المفقودات بياناته وعنوانه ورقم هاتفه، وحال الحصول على المفقودات يتم التواصل معه للحضور في اليوم التالي أو وقت الحصول عليها لاستلامها من مكتب الأمانات".