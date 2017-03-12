جناح المؤلفين يعرض 280 عنواناً لـ 200 كاتب سعودي

الرياض ـ الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 00:00 am

شهـد جناح المؤلــفين السعوديين إقبالاً كـبـيراً من قــبل زوار مــعرض الرياض الدولي للكـتاب منذ اليوم الأول لافتتاحه الأربعاء الماضي في مركـز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتـقــدر العــنــاوين المعروضة في الجناح بنحو 280 عنواناً، لـ 200 مؤلف سعودي من مختلف مناطـق المملكة، ولا يزال يستقبـل الجناح بعـض الإصـدارات ـ بصورة استثنائيـة ـ إذا كان المؤلف من خارج مدينة الرياض.

وعن مجالات المؤلفات المعروضة، أوضح مشعل البقمي رئيس الجناح، أن عناوين الكتب المـوجودة مختلفة، وفي كافة المجالات، لكن الروايــــة تأتي في المقدمة، وغالبية كتابهـا من فئة الشباب من الجنـسين، وتأتي الكتب الدينية في المرتبة الثانـية، مشيـــراً إلى الحضور المتمــيز كان للعنصر النـسائي لاقـتناء الروايات.

وأوضح البقمي أن إدارة المعرض خـصــصت هذا الجناح تشجيعاً من وزارة الثقافة والإعلام للمؤلفين السعوديـين، الذين ليس لديهم دار نشر تقوم بهـذا الدور، أو لمحدودية إنتاجهم، وهذه الخدمة تتيح الفرصة للمؤلفين للمشاركة في هذا المحفل الثقافي الكبير.

وسبق أن أعلـنت إدارة المعرض عن استـقـــبال الكـتب والـشـروط التي يستقبلها الجناح، وهي أن تكون مفـسوحة من وزارة الثقافة والإعلام، وأن تكون من الإصدارات الحـديثة (الثـلاث سنـوات الأخيرة)، كـما يتولى الجناح تحصيل قيمة الكتب النقدية بعد أن يحدد كل مؤلف السعر المناسب لبيع مؤلفاته.