مبادرة غراس

الرياض ـ الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 00:00 am

تشارك مؤســــسة "عالم غراس" في معرض الــرياض الدولي للكتاب لهذا العام بمبادرة (أتمنى ـ كتاب)، والتي انطلقت قبل المعرض بأسابيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومـبادرة "أتـمـنى كـتاب" مخصصة للفتيات من عمر 15 إلى 25 سنة، ويتم خلالها توفير كتاب كانت تتمنى الفتاة الحصول عليه ولم تجده، حيث تستقبل مؤسسة "عالم غراس" الكتب عبر ثلاث لجان تم تخصيصها لهذه المبادرة، وهي لجنة استقبال الكتب، ولجنة للفرز والمتـابعة، وأخيراً لجنة التوصيل والتواصل مع من ترغب في الحصول على الكتاب.