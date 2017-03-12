تخصيص ساعتين يومياً لطلاب المدارس

الرياض ـ الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 00:00 am

خصصت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب الفترة الصباحية لاستقبال المدارس من جميع المراحل الدراسية، إذ حددت أيام الأحد والثلاثاء والخميس لزيارات مدارس البنات، في حين خصصت يومي الإثنين والأربعاء لمدارس البنين، وتبدأ زيارات المدارس من العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهراً، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وحول زيارات المدارس، ذكرت المعلمة إيمان الزهراني من مدارس الإقبال العالمية (قسم التمهيدي)، أن المدارس تهدف من زيارة هذه المحافل الثقافية إلى تنمية المشاركة لدى الأطفال وتحفيزهم على القراءة، حيث تعتبر زيارتهم للمعرض وجناح الطفل في صالة المستقبل هو تطبيق لبرنامج القراءة الذي ينفذ داخل المدرسة، من خلال حصول الأطفال على القصص المناسبة لهم، واستمتاعهم بمسرح الطفل وتنوع فعالياته.