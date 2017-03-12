نايف بن سلطان يشكر وزير الاتصالات ومحافظ الهيئة

الرياض ـ الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 00:00 am

في أول تصريح له عقب موافقة مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ترسية المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية في المملكة على شركة "زين السعودية"، وذلك بعد طرح المشروع للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات، قدم الأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة "زين السعودية" شكره وتقديره لكل من الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

منوهاً بالثقة التي أولتها هيئة الاتصالات لـ"زين السعودية"، من خلال ترسية المشروع عليها بعد دخولها في المنافسة على المشروع مع عدد من المشغلين.