توكيلات الجزيرة للسيارات تستثمر في الحلول التشغيلية

الرياض ـ الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 00:00 am

أعلنت شركة توكيلات الجزيرة للسيارات اعتمادها أنظمة SAP – ERP التقنية المتقدمة، والخاصة بالحلول التشغيلية لقطاع السيارات، والتي تأتي كمرحلة أساسية من مراحل استراتيجيتها للتحول الرقمي، والتي تتضمن تنفيذ مشروع تطوير الأنظمة التشغيلية والإدارية الحالية، وتحويلها إلى أنظمة رقمية تعتمد حلولاً وتطبيقات تقنية وإدارية متقدمة، بالتعاون مع "شركة SAP السعودية" المتخصصة في مجال أنظمة تخطيط موارد الشركات.

وتمثل استراتيجية التحول الرقمي التي تعتمدها توكيلات الجزيرة خطوة نوعية لمواصلة نهجها في تطوير البنية التقنية للشركة، ونقلها نحو مستويات أعلى من كفاءة إدارة الموارد، حيث يستهدف المشروع إدخال أحدث الأجهزة والأنظمة والحلول التقنية لزيادة كفاءة أنظمة العمليات الإدارية والتشغيلية، بما يعزز من قدرة الشركة على توفير مستوى أعلى من الأداء وتعزيز خدماتها المقدمة للعملاء ورفع مستوى رضاهم. وستتضمن مراحل تنفيذ المشروع العمل على إدخال وتشغيل أنظمة SAP لتخطيط موارد الشركات ERP وتنفيذ الحلول التشغيلية المصممة خصيصاً، لتتوافق مع العمليات التشغيلية لقطاع السيارات، خاصة المتعلقة بأنظمة وتطبيقات إدارة عمليات توكيلات الجزيرة، أو ما يطلق عليه DBM، والتي سيتم تطبيقها على مختلف شبكة فروع ومكاتب شركة توكيلات الجزيرة الموجودة عبر مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وحققت SAP حضوريًّا قوياً وريادياً في مجال الحلول التقنية المتخصصة وتطبيقاتها، جعلها شريكاً أساسياً للمشروع عبر ما توفره أنظمتها من حلول متكاملة ومتخصصة لقطاع السيارات.