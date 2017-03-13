دوري أبطال آسيا : الهلال ضيفاً على الوحدة بحثاً عن صدارة مريحة

الرياض ــ الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 14:15 pm

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتشي بصدارته المريحة للدوري السعودي واكتمال تشكيلته بعد انضمام سالم الدوسري الى التدريبات مؤخراً عقب شفائه من الإصابة غداً الثلاثاء نظيره الوحدة الإماراتي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا المجموعة الثانية ، ويسعى الهلال من خلال هذه المباراة للإنفراد بالصدارة التي يتشاركها حالياً مع بيروتزي الإيراني بأربعة نقاط لكل فريق مع أفضلية للفريق الإيراني بفارق الأهداف.



ويعتمد الهلال على توليفة مميزة من اللاعبين تم استدعاء عشرة منهم لصفوف المنتخب السعودي الذي يقابل تايلاند والعراق في 23 و28 مارس الحالي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2018 بروسيا .



وستكون المباراة خاصة جدا للدولي السوري عمر خريبين المعار من الظفرة الاماراتي الى الهلال حتى نهاية الموسم، بعدما أعلن الوحدة انه تقدم رسميا بطلب ضمه الى صفوفه ، خاصة وأن الهلال يرغب في الابقاء على خريبين في صفوفه وشراء بطاقته بشكل نهائي بعد تألقه اللافت منذ انضمامه اليه في يناير الماضي.





وفي الجانب الآخر يرفع الوحدة الاماراتي شعار الفوز وحده بعد خسارتين عندما يستضيف الهلال ، ويلعب في المجموعة ذاتها الثلاثاء أيضا الريان القطري مع بيروتزي الايراني في الدوحة.



ويتصدر بيروزي الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال، ونقطة عن الريان الثالث، في حين يحتل الوحدة المركز الأخير بدون رصيد.



وتعرض الوحدة لخسارتين امام الريان 1-2 في الدوحة وبيروتزي 2-3 في أبوظبي، لذلك فان أي تعثر جديد سيعني تقلص حظوظه في حصد إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلة الى الدور الثاني.



واستعد الوحدة لمباراة الهلال بفوز كبير على بني ياس 6-2 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الاماراتي، في مباراة أعادت الوهج لبعض لاعبيه وخصوصا التشيلي خورخي فالديفيا والارجنتيني سيباستيان تيغالي فسجل كل منهما هدفين.



كما لعب المجري بالاز دجودجاك دورا كبيرا في الفوز بأربع تمريرات حاسمة، وهو رقم قياسي في البطولة هذا الموسم.



وسبق للهلال والوحدة أن التقيا مرتين في البطولة عام 2007 انتهتا بالتعادل، سلبا في ابوظبي و1-1 في الرياض.