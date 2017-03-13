القحطاني: روح البطل ستمنحنا نقاط الوحدة

أبوظبي - الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 14:26 pm

قال اللاعب ياسر القحطاني قائد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال إن الفريق تنتظره مباراة كبيرة غداً الثلاثاء أمام الوحدة الإماراتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا .



وأكد القحطاني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم برفقة المدير الفني للفريق الأرجنتيني رامون دياز للحديث عن المباراة، الاثنين، أن الهلال يملك روح البطل لافتاً إلى أن تداخل المنافسات لا يؤثر على اللاعبين ، مشيراً إلى أن الهلال سيكون ضيفاً ثقيلاً على الوحدة ، وسيسعى اللاعبون للخروج بنقاط المباراة الثلاث.