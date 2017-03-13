العلاج التحفظي يحرم الأخضر والاتحاد خدمات المولد 6 أسابيع

جدة - الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 15:10 pm

كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد عن إصابته بشرخ بأعلى الساق اليسرى .

وأكد الشريك الطبي لنادي الاتحاد أن اللاعب يحتاج لعلاج تحفظي لفترة تتراوح من ٤ إلى ٦ أسابيع ، وهو ما يعنى أنه لا يحتاج لتدخل جراحي ولا حتى علاج تأهيلي في الوقت الراهن.



وكان المولد قد تغيب عن لقاء فريقه أمام النصر في نهائي كأس ولي العهد بقرار انضباطي وهو اللقاء الذي توج فيه الاتحاد بالبطولة ، وسيغيب كذلك عن لقاء الباطن غداً ضمن الجولة الـ 21 من دوري السعودي للمحترفين وعن مباراتي المنتخب أمام كل من تايلاند والعراق .