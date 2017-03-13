عبدالله بن مساعد يعتمد مجلس إدارة نادي الصحاري

الرياض - الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 14:42 pm

اعتمد الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة مجلس إدارة نادي الصحاري بمحافظة وادي الدواسر وفقًا لما خلص إليه اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 14/4/1438هـ.



وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:



تركي بن مران بن قويد (رئيسًا)، علي بن تني العليان (نائبًا للرئيس)، عبدالعزيز بن محمد الدوسري (أمينًا عامًا)، فهاد بن مبارك الضحيان (أمينًا للصندوق)، وعضوية كل من: حمزة بن عبدالله بن سعيد، حمود بن مطلق الدوسري، جمعان بن عبدالله الدوسري، عبدالله بن سعيد آل بكر، وحسين بن محمد آل حويل.