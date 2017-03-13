تزكية الأمير عبدالله بن مساعد رئيساً لـ "الأولمبية" بالإجماع

الرياض ــ الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 16:07 pm

زكت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية بإجماع الأعضاء خلال الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت اليوم بحضور كافة أعضاء الجمعية بمنتجع نوفا بالرياض.



وشهد اجتماع الجمعية اليوم أعتماد اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية العربية السعودية وأعتماد أعضاء الجمعية العمومية وقواعد ولجنة الإنتخابات للدورة الأولمبية الجديدة 2017-2020م لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية وأعتماد التقرير الختامي لعام 2016م.



على صعيد متصل أقامت اللجنة الأولمبية وبحضور الأمير عبدالله بن مساعد ورشة عمل رؤساء الإتحادات الرياضية الثالثة على هامش الجمعية العمومية والتي تأتي امتداداً للورش السابقة التي اقيمت في الخبر ورابغ، حيث سيتم مناقشة العديد من المواضيع الخاصة بالإتحادات الرياضية.