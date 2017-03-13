عمومية "الأولمبية" تعتمد مجلس الإدارة الجديد

الرياض - الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 16:55 pm

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية السعودية خلال اجتماعه اليوم مجلس إدارة اللجنة للجديدة2017-2020 ، وذلك خلال انعقادها اليوم بمجمع نوفا بالرياض .

وكانت الجمعية قد زكت الأمير عبدالله بن مساعد رئيساً للجنة للدورة الجديدة بالاجماع ، وجاء التشكيل الجديد للجنة الأولمبية السعودية على النحو التالي :

الأمير عبدالله بن مساعد رئيساً

لؤي ناظر عضواً

عبدالحكيم بن مساعد عضواً

الأمير سلطان بن بندر الفيصل عضواً

الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله عضواً

عبداللطيف الهريش عضواً

تركي الخليوي عضواً

سلطان السويلم عضواً

ماجد خثيله عضواً

ناصر الدغيثر عضواً

هادي بكر عضواً