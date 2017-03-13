الانضباط توقف وتغرم 5 من شباب النهضة 120 الف ريال

الرياض - الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 17:23 pm

أوقفت لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين لاعبوا فريق الشباب لكرة القدم بنادي النهضة "عبدالمحسن العازمي وأمجد مختار و نواف الدوسري" 9 شهور لكل منهم وغرمتهم 22500 لكل لاعب بسبب تهجمهم واعتدائهم بالضرب على حكم مباراة فريقهم أمام الحزم في تصفيات المناطق لدرجة الشباب.



وأوقفت اللجنة كذلك لاعب نادي النهضة سلطان النشمي 9 شهور أيضاً وغرمته 22500 لتلفظه واعتدائه بالضرب على حكم نفس المباراة.



وأوقفت اللجنة كذلك لاعب نادي النهضة لدرجة الشباب جابر الحضرمي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لـمدة (3) شهور مع تغريمه 20000 ريال لتلفظه على حكم مباراة الحزم بتصفيات المناطق لدرجة الشباب



ونشر الاتحاد السعودي قرارات لجنة الإنضباط مع اشارة الى أن العقوبات جاءت في مجملها على المخالفة الأكثر خطورة وهي الاعتداء بالضرب مع تشديد العقوبة علة اللاعبين بنسبة(50%) نتيجة لتعدد المخالفات التي ارتكبوها.