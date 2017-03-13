الهلال يسعى لتأكيد الصدارة أمام الوحدة.. والفتح يأمل تجاوز الجزيرة

الرياض - الرياضية | Monday, 13 March 2017 - 23:31 pm

تستكمل يوم غدٍ الثلاثاء مباريات الجولة الـ3 من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2017، حيث يحل الهلال ضيفاً على الوحدة الإماراتي في المجموعة الرابعة، على ملعب ال نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عند الساعة 6:15م، ويسعى الهلال الذي كسب 4 نقاط من فوز وتعادل في الجولتين الماضية، بأن يعزز صدارته للمجموعة، فيما يسعى فريق الوحدة الذي خسر في الجولتين الماضية أن يستغل عامل الأرض والجمهور بحصد نقاط المباراة حتى تتاح له فرصة التأهل للدور التالي من البطولة.



ويعتلي الهلال صدارة مجموعته بـ4 نقاط، فيما يحل الوحدة في المركز الأخير بلا نقاط.

وعلى الطرف الآخر، يستضيف الفتح نظيره الجزيرة الإماراتي على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالأحساء، في لقاء يقام عند الساعة 6:20م، ويأمل الفتح في تحقيق أول انتصار له في دوري أبطال آسيا في تاريخه.



ويحل نادي الفتح في المركز الثالث في مجموعته بنقطة وحيدة كسبها من تعادلة مع لخويا القطري، فيما يحل نادي الجزيرة في المركز الأخير بصيد خالي من النقاط.