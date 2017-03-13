12 دراجاً سعودياً في الخليجية

الرياض - الرياضية | Tuesday, 14 March 2017 - 00:00 am

يستهل المنتخب السعودي للدراجات الهوائية اليوم الثلاثاء مشاركته في منافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي الـ 18 للكبار والشباب والـ 19 للناشئين للطريق، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى 17 مارس الجاري.

وضمت قائمة المنتخب السعودي بقيادة المدرب الوطــني مضحي الدوسري، الدراجين: سلطان عسيري، وعبداللـه القحطاني، ويوسف اليوسف، وعبدالرحمن السلطان، وعلي الحبرتي، والحسن المؤمن، وناصر الأحمد، وهادي الصفار، ومهتدي الصفار، وحسن البراهيم، وأحمد الحسن، وحسن الحبيب.