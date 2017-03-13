نادي القراء يحفز الأطفال بالجائزة الجديدة

الرياض - الرياضية | Tuesday, 14 March 2017 - 00:00 am

يشارك نادي القراءة بجامعة الملك سعود في معرض الرياض الدولي للكتاب بعدد من الفعاليات المختلفة، التي تهدف إلى تنمية ثقافة القراءة في المجتمع، خصوصاً لدى الأطفال.

وأقام النادي فعاليات عدة لزوار الركن، وأخرى خاصة بالطفل، منها فعالية تدوير الكتاب، التي انطلقت تحت شعار "خذ كتابك وضع الآخر"، على أن يكون الكتابان في المجال نفسه، وأن يكون الكتاب في حالة جيدة، حيث لا تستقبل الكتيبات الصغيرة بعدد صفحات أقل من 80 صفحة، وكذلك الكتب المجانية.

بدوره قال محمد العبدالكريم رئيس نادي القراءة:"دوّرنا العام الماضي 10 آلاف كتاب، ونطمح إلى زيادة العدد هذا العام، مبيناً أن الأيام الماضية للمعرض شهدت تدوير نحو 2000 كتاب، أي بمعدل 500 كتاب في اليوم الواحد.وقال العبدالكريم:"ضمن الأنشطة المحفزة التي يقدمها النادي في معرض الكتاب جائزة "ملك القراءة"، والتي يشارك فيها بجناح الطفل، بهدف تحفيزهم على القراءة، حيث يستوجب على الطفل قراءة 5 كتب ليأخذ الجائزة.