ورشة عمل إعداد طفل قارئ تستقبل 22 برعماً

الرياض -الرياضية | Tuesday, 14 March 2017 - 00:00 am

خصصت لجنة الطفل بمعرض الرياض الدولي للكتاب ورشة عمل يومية للطفل وأسرته بعنوان "إعداد طفل قارئ"، والتي تقام طوال أيام المعرض من الساعة 6:30 مساءً وحتى الثامنة مساءً في قاعة العطاء.

وذكرت مسؤولة الندوات وورش العمل في جناح الطفل عبير العمري أن ورشة "إعداد طفل قارئ" تستهدف الأطفال من عمر 10 سنوات، وتكون برفقة الأسرة، وتسعى هذه الورشة لإكساب الطفل مهارات متعددة من خلال القراءة والمناقشة.

كما شرحت العمري كيفية تفاعل الأطفال مع ورشة العمل، من خلال برج التحفيز الذي يحدد فيه مستوى تقدم الطفل في القراءة، كما يتم في نهاية الورشة تسليم الطفل شهادة حضور ومنحه ميدالية "القارئ الصغير"، ولوحة جدارية تسلم إلى الأسرة لتحفيز الطفل وأسرته للقراءة.

ويشرف على هذا الورشة 10 متطوعات، تتوزع مهامهن بين تسجيل وقراءة القصص للأطفال، ومساعدات، إذ تستقبل يومياً 22 طفلاً.