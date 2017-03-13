البواردي: الخيال محرك النص

الرياض - الرياضية | Tuesday, 14 March 2017 - 00:00 am

أكدت كاتبة السيناريو في فريق "شارة" حصة البواردي، أن اختيار الشخصية في المسرحية يعد النقطة الأهم والداعم الأساسي لتقوية النص المسرحي.

جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان "صناعة النص المسرحي"، التي أقيمت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2017.وبيّنت أن القصة المسرحية لا يمكن أن تكون جديدة، لكن روايتها تتم بطريقة مختلفة ومتجددة في كل مرة، ويتم اختيارها وفق معايير عدة منها عادات وتقاليد المجتمع، والتي يتم البحث عنها بطريقة مطولة ومتعمقة.