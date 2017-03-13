رئيس مجالس الشعر الإماراتي : حفاوتكم تغرينا بتكرار الزيارات

الرياض - الرياضية | Tuesday, 14 March 2017 - 00:00 am

أكد رئيس مجالس الشعر بدولة الإمارات، الإعلامي بقناة أبوظبي والشاعر بطي المظلوم خلال زيارته الأولى لمعرض الرياض الدولي للكتاب، أن المعرض بدورته الحالية مميز، وهناك جهود جبارة وراء نجاحه، مؤكداً أن "حفاوة الشعب السعودي تجعلنا نكرر الزيارات للمملكة، خصوصاً في المناسبات الوطنية والدولية".

وبيّن أن أعداد المشاركين والجمهور الزائر للمعرض كبيرة، ومما يلفت النظر وجود مشاركات دولية، ودور نشر تشارك للمرة الأولى، حيث إن الزائر يبحث دائماً عن الجديد، والأسعار المنافسة، والتعامل الراقي.وقال إن المعرض تميز هذا العام بالأطروحات الثقافية، مضيفاً أن التقاء الثقافات مع بعضها يجعل اللهجات والمفردات والمصطلحات متقاربة، مع المحافظة على اللغة العربية، والتقائنا بهذه المعرض يخدم اللغة العربية ويحافظ على التراث الخليجي.وحول الكتب التي يحرص على اقتنائها، كشف إنه يحب اقتناء كتب التاريخ والتراث.