مارفيك يستدعي المقهوي

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 14 March 2017 - 13:15 pm

استدعى بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسين المقهوي للانضمام لقائمة الأخضر.



ويدخل الأخضر معسكراً في إطار التحضير لمباراتيه المرتقبتين أمام كل من تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام يوم 23 مارس الجاري والعراق في الثامن والعشرين من الشهر الجاري .



واشار الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن مارفيك وجه الدعوة للمقهوي للانضمام للقائمة التي كان قد أعلنها خلال الأيام الماضية.



الجدير بالذكر أن الاخضر يتصدر مجموعته بعشر نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني .