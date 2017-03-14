كأس إنجلترا: روخو يواجه احتمال الإيقاف بعد دوسه على هازارد

لندن - أ ف ب | Tuesday, 14 March 2017 - 14:12 pm

يواجه مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي الأرجنتيني ماركوس روخو عقوبة الإيقاف لما بدا أنها عملية دوس على مهاجم تشلسي البلجيكي إدين هازارد، خلال مباراة الفريقين في ربع النهائي من مسابقة كأس إنجلترا أمس الإثنين، والتي فاز فيها تشلسي 1-0.





وأظهرت لقطات المباراة أن روخو (26 عاما) الذي خاض مواجهة عنيفة مع مهاجم تشلسي الإسباني دييغو كوستا، داس على صدر هازار في منتصف الشوط الثاني الذي خاضه فريقه بأكمله بعشرة لاعبين، بعد طرد زميله الإسباني أندير هيريرا في الدقيقة 35.





واعتبر مهاجم منتخب إنجلترا السابق آلن شيرر الذي يعمل محللا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه كان يتعين على الحكم مايكل أوليفر طرد روخو أيضاً.





وقال: "لن أفاجأ في حال تم ايقاف روخو، لقد كانت عملية الدوس واضحة. كان يجب أن يطرد".





في المقابل، اعتبر فيليب نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق لبي بي سي أيضا بأن روخو قد يواجه العقوبة كما حصل مع مدافع بورنموث تايرون مينغز الذي داس على عنق زلاتان إبراهيموفيتش في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الشهر الحالي.





وقال نيفيل: "بعد ما شهدناه الأسبوع الماضي على ملعب أولد ترافورد مع تايرون مينغز، أتوقع أن ينظر الاتحاد الإنجليزي في هذه الحادثة أيضاً".





وحسم تشلسي المباراة في مصلحته بهدف نظيف، ليفقد مانشستر يونايتد لقبه بطلاً للكأس المحلية.