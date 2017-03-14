إيسيان ينضم إلى برسيب الإندونيسي

جاكرتا - (د ب أ) | Tuesday, 14 March 2017 - 14:52 pm

أعلن نادي بيرسيب باندونج الإندونيسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه ضم اللاعب الغاني الدولي مايكل اسيان، نجم تشيلسي الإنجليزي السابق إلى صفوفه.



وقال دجادجانج نوردجامان، المدير الفني لبيرسيب، في تصريحات لموقع النادي على الانترنت: "إنه لاعب من طراز عالمي وشهرته لا يرقى إليها شك".



ويعتبر اسيان34 عاما، الذي سبق له اللعب لصالح فرق تشيلسى و ريال مدريد وإيه سي ميلان، أحد أبرز اللاعبين، الذين انضموا لنادي إندونيسي منذ سنوات.



وكان الكاميروني روجيه ميلا والنجم الأرجنتيني السابق ماريو كيمبس قد لعبا في الدوري الإندونيسي الممتاز خلال التسعينيات من القرن الماضي.



ويتمتع نادي بيرسيب، الذي يتخذ من مدينة باندونج مقرا له، بقاعدة واسعة من الجماهير المتشددة ويحضر مبارياته عشرات الألاف من أنصاره، كما يعتبر أحد الأندية أكثرا ثراء في إندونيسيا.