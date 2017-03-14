كاشيما يعبر بريسبان بثلاثية وتعادل أولسان مع موانج ثونج

ايباراكي ـــ د ب أ | Tuesday, 14 March 2017 - 15:44 pm

تغلب فريق كاشيما انتلرز الياباني على ضيفه بريسبان روار الأسترالي /3صفر اليوم الثلاثاء على ستاد كاشيما في ايباراكي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتقدم يوما سوزوكي بهدف لكاشيما في الدقيقة 43 ثم سجل جيمي يونج لاعب بريسبان هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76 قبل أن يختتم ياسوشي ايندو التسجيل للفريق الياباني في الدقيقة .79

وشهدت المباراة الثانية في المجموعة ذاتها تعادل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع ضيفه موانج ثونج يونايتد التايلاندي سلبيا.

وتصدر كاشيما انتلرز ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط مقابل خمس نقاط لموانج ثونج يونايتد وأربع نقاط لأولسان هيونداي، ونقطة واحدة لبريسبان روار.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 12 أبريل المقبل حيث يلتقي بريسبان روار مع كاشيما انتلرز وموانج ثونج يونايتد مع أولسان هيونداي.