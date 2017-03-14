اتحاد القدم يطلق دوري تحت 12 سنة

الرياض - الرياضية | Tuesday, 14 March 2017 - 15:45 pm

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن اعتماد دوري للناشئين تحت 12 عاما بمشاركة 94 فريقاً تمثل 35 نادياً بمشاركة 764 لاعباً بالإضافة إلى 45 أكاديمية خاصة تضم 1165 لاعباً ويقام الدوري على طريقة دوري المناطق بعدة مجموعات.

وعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء وترأسه عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير إدارة تطوير كرة القدم طلال آل الشيخ والمدير الفني في الاتحاد يان فان وينكل، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وتحدث مدير إدارة تطوير كرة القدم طلال آل الشيخ في بداية المؤتمر عن أن عمله الحالي والمقترحات التي قدمها ماهو إلا مكمّل لمن سبقه والتي بدأها الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مبيناً أنه تم تصنيف الأكاديميات المشاركة في الدوري من خمسة نجوم، بحيث يتم اعتمادها أثناء انتقال اللاعبين بين الأكاديميات.

وأشار إلى أن الاهتمام باللاعب الناشئ سيكون أكبر في الجانب الثقافي والتعليمي، إلى جانب العمل على تطوير موهبة اللاعب الرياضية، كاشفا عن برنامج تطويري متكامل سيتم الإعلان عنه قريباً.

كما قدم آل الشيخ شكره وتقديره لرئيس الاتحاد السعودي عادل عزت، وللأمين العام عادل البطي على ما وجده من دعم ومسانده مستمرة للتطوير.

من جانبه أبدى المدير الفني للاتحاد يان فان وينكل سعادته بالمشاركة في هذا المشروع الرياضي، موضحا أن المملكة العربية السعودية تزخر بالعديد من المواهب الشابة وذلك خلال جولته التي قضاها في مختلف مناطق المملكة.

وأكد أنه تم الاطلاع على العديد من التجارب الأوروبية وزيارة الأكاديميات الدولية التي تزخر بالعديد من اللاعبين والمواهب، بالإضافة إلى متابعة آلية العمل لديهم والاستفادة منها.