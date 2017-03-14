مانشستر ستي يتوعد موناكو بالهجوم في عقر داره

لندن - د ب أ | Tuesday, 14 March 2017 - 16:36 pm

رغم فوزه الثمين 5/3 على موناكو في مباراة الذهاب بمانشستر، يحرص مانشستر سيتي الإنجليزي على الاحتفاظ بالنزعة الهجومية واللعب على الفوز، خلال مباراة الفريق المقررة غداً الأربعاء في ضيافة موناكو بلقاء الإياب في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا إلى الحفاظ على الأفضلية البسيطة التي أحرزها خلال مباراة الذهاب على ملعبه.





وقدم الفريقان عرضاً قوياً خلال مباراة الذهاب في مانشستر، وكان موناكو الفرنسي متقدما 3/2 قبل 19 دقيقة فقط على نهاية المباراة، ولكن مانشستر سيتي قلب الطاولة على ضيفه في نهاية اللقاء، وسجل ثلاثة أهداف متتالية انتزع بها الفوز ليحافظ على فرصه قوية في التأهل إلى دور الثمانية.





ولكن مانشستر وجوارديولا يدركان جيداً صعوبة المهمة التي تنتظرهما غداً على ملعب موناكو، الذي هز شباك الفريق ثلاث مرات في عقر داره ويطمح إلى العبور أيضا لدور الثمانية من خلال مباراة الغد على ملعبه، والتي يحتاج فيها فقط إلى الفوز بهدفين نظيفين ليحجز بطاقة التأهل.





وبعد مباراة الذهاب في مانشستر، أوضح جوارديولا أن فريقه لن يتراجع للدفاع وسيحاول الدفاع عن أفضليته في هذه المواجهة.





وبعد مشاهدة الانتصار التاريخي لبرشلونة 6/1 على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الماضي في جولة الإياب رغم هزيمته أمام الفريق الفرنسي 0/4 ذهاباً، أعرب الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي وزميله حارس المرمى ويلي كاباييرو عن تأييدهما لرأي جوارديولا.





وقال توريه : "رأيتم باريس سان جيرمان وبرشلونة، كان أمراً يصعب تصديقه، إنها نوع من المباريات لا يمكن تخيله، لا يمكننا خوض مباراة الإياب بتراخي".





وأوضح : "من وجهة نظري، وربما من وجهة نظر المدرب أيضا، أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم".





ويرى كاباييرو أن الفريق يجب أن يستمر محتفظاً بنزعته الهجومية، وقال : "الحفاظ على أسلوبنا في اللعب سيكون مهماً للغاية إذا أردنا العبور للدور التالي، نمتلك أفضلية بفارق هدفين من مباراة الذهاب ولكن علينا أن لا نستسلم للثقة الزائدة".





وأضاف : "علينا التفكير فيما حدث لباريس سان جيرمان أمام برشلونة ونركز في أن شيئا لم يحسم حتى الآن".





وبدأ مانشستر سيتي في طريقه للخروج من البطولة بعدما سجل الكولومبي راداميل فالكاو جارسيا هدفين ليقود موناكو إلى التقدم 3/2 في وسط الشوط الثاني من مباراة الذهاب على ملعب مانشستر.





ولكن الأرجنتيني سيرخيو أجويرو سجل هدف التعادل لمانشستر في الدقيقة 71، وهو الهدف الثاني له مع الفريق في هذه المباراة ثم سجل المدافع جون ستونز الهدف الرابع قبل أن يختتم ليروا ساني لتسجيل في اللقاء بالهدف الخامس لمانشستر قبل ثماني دقائق فقط من نهاية اللقاء.





ورغم الغموض الذي يحيط بمستقبله مع الفريق، سيقود أجويرو هجوم الفريق في مباراة الغد رغم خسارته لمكانه في التشكيلة الأساسية للفريق في عدد من مباريات الدوري الإنجليزي في الآونة الأخيرة لصالح البرازيلي الشاب جابرييل جيسوس.





وفتحت إصابة جيسوس الطريق أمام عودة أجويرو لتشكيلة الفريق الأساسية، ليستغل النجم الأرجنتيني الفرصة ويؤكد جدارته مجدداً من خلال ستة أهداف في ست مباريات خاضها بعد عودته للتشكيلة.





وقال أجويرو، في تصريحات إلى صحيفة "ذي ميرور" بعد استبعاده من تشكيلة الفريق الشهر الماضي: "هذا يحدث أحيانا، عندما تكون على مقاعد البدلاء ، عليك أن تنتظر فرصتك، يجب أن أساعد الفريق بقدر استطاعتي".





وبلغ مانشستر سيتي المربع الذهبي للبطولة في الموسم الماضي لكنه خسر 0/1 أمام ريال مدريد الإسباني الذي توج في النهاية بلقب البطولة.





ويرى البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أن الفريق يمكنه التقدم لأبعد من المربع الذهبي في النسخة الحالية.





ولكن الفريق يحتاج أولاً إلى اجتياز عقبة موناكو الذي يتمتع بخط هجوم ناري سجل 84 هدفا في 29 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم، ليتربع بجدارة على قمة جدول المسابقة.





وصرح دي بروين، على موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بالأنترنت: "أعتقد أننا نستطيع بلوغ النهائي، ولكن الفرق الأخرى سيكون لديها نفس الاعتقاد وهذا لا يجعل الأمر أكثر سهولة".





وأضاف : "ستكون المباراة صعبة للغاية أمام موناكو، الذي يؤدي بشكل رائع في الوقت الحالي، ولكننا نتسم بإيجابية هائلة، وإذا تغلبنا عليهم سنعبر لدور الثمانية، وبعدها لن يكون بلوغ النهائي صعب المنال".