بايرن ميونيخ يقوم بجولة آسيوية على الصين وسنغافورة في الصيف القادم

برلين - أ ف ب | Tuesday, 14 March 2017 - 17:13 pm

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء بأنه سيقوم بجولة آسيوية خلال الصيف المقبل تشمل الصين وسنغافورة، وتتضمن سلسلة من أربع مباريات ودية.





ويلتقي الفريق البافاري بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع أرسنال الإنجليزي في 19 يوليو في شانغهاي، ثم ميلان الإيطالي في 22 منه في شينزهين، قبل الانتقال إلى سنغافورة لمواجهة تشلسي الإنجليزي في 25 منه وأنتر ميلان الإيطالي بعدها بيومين.





وقال المسؤول عن الاستراتيجية العالمية للنادي البافاري يورغ فاكر: "هذه الجولة هي عامل أساسي في استراتيجيتنا العالمية، حيث يتمتع بايرن ميونيخ بقاعدة شعبية هائلة في القارة الآسيوية، تحديداً منطقة جنوب شرق القارة، حيث بلغت (القاعدة) 135 مليون متابع على صفحات التواصل الإجتماعي".





وكان بايرن ميونيخ قام بجولة في الولايات المتحدة صيف عام 2016.