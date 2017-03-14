إيمري تشان: ليس للمال علاقة بشأن تجديد عقدي مع ليفربول

ليفربول - د ب أ | Tuesday, 14 March 2017 - 17:22 pm

استنكر لاعب كرة القدم الألماني الدولي إيمري تشان ما تردد في بعض التقارير الصحفية عن وقوف الناحية المالية حائلاً دون تجديد عقده مع ليفربول الإنجليزي.





وأوضح اللاعب اليوم الثلاثاء، إلى وسائل الإعلام البريطانية: "قرأت في الصحف أن تجديد العقد يرتبط بالناحية المالية، ولكن هذا ليس صحيحاً، دارت بعض المفاوضات بيننا، وكل شيء على ما يرام".





وكان إيمري تشان سجل هدفه الرابع مع الفريق ليقوده إلى الفوز 2/1 على بيرنلي أمس الأول الأحد.





ويمتد العقد الحالي للاعب مع ليفربول حتى 2018، ولكن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق يرغب في تمديد العقد مع اللاعب لأربع سنوات أخرى.