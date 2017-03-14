دوري أبطال آسيا: كاواساكي يحرم غوانغجو من الفوز

غوانغجو - أ ف ب | Tuesday, 14 March 2017 - 17:54 pm

حرم كاواساكي فرونتال مضيفه غوانغجو إيفرغراند بطل 2013 و2015، من الفوز والبقاء وحيداً في صدارة المجموعة السابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما انتزع قائده يو كوباياشي التعادل 1-1 في الوقت الضائع.





وكان غوانغجو في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني ورفع رصيده إلى سبع نقاط، إذ تقدم في الدقيقة 26 عبر البرازيلي ألن دوغلاس، لكن كاواساكي حصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع/ إثر لمسة يد على يو هانشاو، انبرى لها كوباياشي بنجاح مدركا التعادل.





واحتج لاعبو غوانغجو ومدربهم البرازيلي لويز فيليبي سكولاري على صحة الركلة معتبرين أن اللمسة حصلت خارج منطقة الجزاء.





وعاد سوون بلوينغز الكوري الجنوبي من هونغ كونغ بفوز صعب على إيسترن بهدف للبرازيلي جوناثان دا سيلفا في الدقيقة 78.





واحتفظ غوانغجو بصدارة المجموعة بعد الجولة الثالثة برصيد خمس نقاط، لكنه بات يتقدم بفارق الأهداف فقط على سوون بلوينغز، مقابل ثلاث نقاط لكاواساكي ونقطة لإيسترن.





وتقام الجولة الرابعة في الثاني عشر من أبريل المقبل، فيلعب سوون بلوينغز مع إيتسرن، وكاواساكي مع غوانغجو.





ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في المجموعة إلى الدور الثاني.