فوز الفتح الأول آسيويا.. ضحيته متصدر الدوري الإماراتي الجزيرة

الأحساء - الرياضية | Tuesday, 14 March 2017 - 20:06 pm

حقق نادي الفتح أول انتصار له في دوري أبطال آسيا في تاريخه، بعد تغلبه مساء اليوم أمام نظيره الجزيرة الإماراتي، في لقاء أقيم على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالأحساء، ضمن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا2017م.



وتقدم الفريق الفتحاوي أولاً عن طريق لاعبه علي الزقعان عند الدقيقة 12، فيما استطاع اللاعب علي مبخوت من تسجيل هدف التعادل لصالح الجزيرة عند الدقيقة 37، قبل أن يسجل حمد الجهيم هدف الفتح الثاني عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بنتيجة 2/1.



وفي الشوط الثاني، عزز صاحب الهدف الأول علي الزقعان النتيجة لصالح الفتح عند الدقيقة 51، واستمرت النتيجة بتقدم الفتح بنتيجة3/1، حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الفتح بنفس النتيجة.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة الـ4 في المركز الثالث، فيما بقي رصيد الجزيرة خالي من النقاط في المركز الأخير.