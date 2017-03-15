الاتحاد ينتزع نقاط الباطن

قراءة - نجيب الجداوي | Wednesday, 15 March 2017 - 00:00 am

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بطل كأس ولي العهد، في مواصلة انتصاراته بالتغلب على مضيفه الباطن بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بملعب الباطن في ختام الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 60 بإمضاء التونسي أحمد العكايشي لاعب الاتحاد، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 44 في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الأهلي الثاني، فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 21 في المركز 11.​

​

بداية وتفريط

بدأ الفريقان الشوط الأول وسط رغبة قوية لخطف هدف مبكر، واتضح اعتماد الباطن على الكرات المرتدة لهز شباك الاتحاد، بينما تنوعت الهجمات الاتحادية من خلال الكرات العرضية والبينية خلف المدافعين.



سيطرة اتحادية



سيطر الاتحاديون في الربع الأخير من الشوط الأول على مجريات اللقاء، ولم تنجح المحاولات الفردية للتونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتحاد في هز شباك الباطن، كما نجح مهنا العنزي في إبعاد كرة العكايشي الخطيرة قبل وصولها للمتمركز عماد النجار.

هدف أول



نجح أحمد العكايشي في تسجيل هدف التقدم لفريق الاتحاد عند الدقيقة 60، بعد أن تحرر من الرقابة اللصيقة ليستلم كرة بينية متقنة من زميله كارلوس فيلانويفا وينجح في ترجمتها لهدف اتحادي.



رغبة العودة

رمى خالد القروني مدرب الباطن بكافة أوراقه بعد تسجيل الاتحاد هدف التقدم، وزج بخالد الزيلعي ومحمد الحارثي بديلين عن عبدالله الجوعي وأديسون تراباي، وفرط الزيلعي في فرصة تسجيل هدف التعادل بعد أن سدد الكرة بعشوائية إلى خارج المرمى (68)، وأنقذ فواز القرني حارس الاتحاد مرماه من هدف محقق عندما أبعد كرة جوناثان الخطيرة من كرة ثابتة.



براعة القرني



نجح فواز القرني في إنقاذ مرماه أكثر من مرة، حيث تصدى لكرة جورجي سلفا (72)، كما نجح في التصدي لتسديدة معن خضري القوية (85).

وفي النهاية لم ينجح الباطن في إدراك التعادل بعد احتساب الحكم لأربع دقائق كوقت بدل ضائع، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد.