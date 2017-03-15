تهنئة الرئيس والمدرب بالورود

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 15 March 2017 - 00:00 am

حرص ناصــــر الهويدي، رئيس نادي الباطن، على تهنئة إدارة نادي الاتحــاد بمناسبة حصولهم على كأس ولي العهد.

وقام الهويدي قبل بدء مباراة الفريقين أمس ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري المحترفين بتهنئة عمر أحمد مسـعود رئيس البعثة الاتحادية نائب رئيس نادي الاتحاد.

وكانت إدارة الباطن قد استعدت قبل يومين لعمل الاحتفالات ببعثة الاتحاد من المطار مروراً بالفندق انتهاء بمقر النادي وملعبه الذي أقيمت عليه المباراة، بالإضافة إلى قيام خالد القروني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بتهنئة الإدارة ولاعبي ومدرب فريق الاتحاد، بعد أن كان القروني مدرباً سابقاً لنادي الاتحاد لفترتين وحقق معه عددا من البطــولات المحليـــة والعربية.