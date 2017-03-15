الأحد.. النصر يفتح ملف "الديربي"

| Wednesday, 15 March 2017 - 00:00 am

أبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق النصر اللاعبين بمنحهم إجازة لمدة أربعة أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء، بعد الفوز على فريق الرائد بهدف دون رد، أمس الثلاثاء في بريدة، لحساب الجولة الـ 21 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقرر أن يعاود النصر التدريبات يوم الأحد المقبل، بمشاركة جميع اللاعبين، عدا الخماسي الحارس وليد عبد الله والمدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط يحيى الشهري والمهاجمين نايف هزازي ومحمد السهلاوي، لانضمامهم إلى معسكر المنتخب السعودي الأول.

وسيبدأ كارتيرون يوم الأحد المقبل التجهيزات للمواجهة المقررة أمام الهلال، مطلع إبريل المقبل، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك.