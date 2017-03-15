لا أعرف.. لماذا غاب الفريدي

| Wednesday, 15 March 2017 - 00:00 am

كشف الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أنه لا يعلم شيئاً عن الأسباب التي دفعت أحمد الفريدي لاعب الفريق إلى الغياب عن التدريبات طيلة الأيام الثلاثة الماضية.

وقال بعد الفوز على الرائد بهدف دون مقابل أمس الثلاثاء في بريدة: "لا أعرف عن الأسباب، ولكن سننتظر حتى عودة اللاعبين من الإجازة، الشيء الوحيد الذي أستطيع تأكيده هو أن غيابه لم يكن بعذر مسبق".

وأشار الأمير فيصل بن تركي إلى أن الفريق قدم مستوى جيدا استحق على إثره الفوز في اللقاء الذي جاء ضمن الجولة الـ 21 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، مضيفاً في رده على ما يتردد بشأن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون: "لم يخسر سوى مباراة واحدة.. في السابق كان هناك جهاز فني خسر أكثر من مباراة من فرق تقل عن النصر في المستوى الفني ولم نشاهد هذه المطالبات". وهو الحديث الذي فسّر بأنه عائد على الكرواتي زوران ماميتش المدرب السابق للفريق، والذي واجه أربع خسائر مع الفريق في بطولة الدوري، أمام الاتفاق والخليج والقادسية والتعاون.

وأظهر رئيس النصر تقبله التام لحالة الغضب التي شهدها الوسط النصراوي في الأيام الماضية، بعد خسارة نهائي مسابقة كأس ولي العهد للمحترفين أمام الاتحاد بهدف دون رد، يوم الجمعة الماضي في الرياض.

وقال في هذا الجانب: "نتقبل غضب الجماهير وأتفهم هذا العتب.. هناك برنامج نسير عليه، ومن البداية أوضحنا لجماهيرنا هذا الأمر، والجميع يلاحظ بأننا نعمل على إغلاق الكثير من القضايا المالية، وأنا من يتحمل المسؤولية الكاملة لخسارة النهائي".