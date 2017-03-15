ظروفنا صعبة بسبب نهائي الكأس

| Wednesday, 15 March 2017 - 00:00 am

حمل التونسي ناصيف البياوي مدرب فريق الرائد طاقم التحكيم مسؤولية الخسارة 0ـ1 أمام فريق النصر، أمس الثلاثاء في بريدة، ضمن الجولة الـ 21 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار البياوي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء إلى أن الصربي ميلوراد ماجيتش حكم اللقاء أغفل احتساب ركلة جزاء لفريقه في الدقائق الأخيرة من اللقاء، مضيفاً: "كما أنه احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لفريق النصر جاء منها هدف المباراة الوحيد".

في المقابل، وصف الفرنسي باتريس كارتيرون مجريات اللقاء بالصعبة، مرجعاً ذلك إلى الظروف التي يعيشها فريقه، بعد خسارة نهائي مسابقة كأس ولي العهد للمحترفين 0ـ1 أمام الاتحاد يوم الجمعة الماضي.

وطالب كارتيرون جماهير ناديه بالفخر والاعتزاز بما قدمه الفريق، بقوله: "أنا متأكد أن الجماهير ستكون فخورة بالفريق، قبل أن أتحدث عن المستوى الفني، بالنظر إلى ظروفنا قبل المباراة".

ورفع النصر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، متخلفاً بفارق ثماني نقاط عن الهلال متصدر الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز السابع.