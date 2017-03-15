غداً.. اختتام الدورة التدريبية (C) لمدربي كرة القدم

الرياض - الرياضية | Wednesday, 15 March 2017 - 16:59 pm

تختتم يوم غدٍ الخميس في مقر نادي الاتحاد بجدة، الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم C التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويشرف عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحاضر في الدورة عدد من المدربين المعتمدين دولياً كمحاضرين، وهم نهاد صوقار المشرف الآسيوي، وساندر فان بيرت مدير التعليم في الاتحاد السعودي، بالإضافة إلى المدربين الوطنيين مشبب الحكيم وبندر الأحمدي وبمشاركة 26 مدرباً.



ويسلّم اليوم طلال آل الشيخ عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة تطوير كرة القدم، ويان فان وينكل المدير الفني في الاتحاد السعودي شهادات الحضور للدورة للمتدربين الـ26.

وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج المتكامل المعد لتهيئة وتطوير قدرات المدربين الوطنيين ضمن البرنامج المتكامل الذي اعتمده الاتحاد السعودي لكرة القدم.

قائمة المدربين المشاركين في الدورة:

فهد السديري، طلال الغامدي، أنور الزهراني، عاطف الأحمد، طلال المشعل، محمد مدخلي، وائل باسلامه، مرزوق العتيبي، حسن الزبيدي، عبدالله الدوسري، علي الفلاتي، موفق العولقي، محمد دغريري، محمد القحطاني، عبدالكريم محمد، محمد المخلوطي، محمد الشهري، أحمد آل جبريل، جلال العنزي، صالح الجميري، بدر العتيبي، وليد المطير، سامي شاس، خالد ربيع، عيسى المحياني،موسى المحياني.