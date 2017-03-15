حادثة توريس تتكرر مع حارس أتليتيك بيلباو

برشلونة - رويترز | Wednesday, 15 March 2017 - 17:43 pm

قال أتليتيك بيلباو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن حارسه أليخاندرو ريميرو نقل للمستشفى اليوم الأربعاء، بعد إصابة قوية في رأسه، وذلك قبل أقل من أسبوعين على تعرض فرناندو توريس مهاجم أتليتيكو مدريد لإصابة مماثلة خلال التحام مع منافس.





وقال النادي في بيان: "أليخاندرو ريميرو تعرض لاصطدام في رأسه خلال التدريب اليوم، كان واعياً ونقل للمركز الطبي حيث سيخضع لمزيد من الفحوص، وفي انتظار معرفة تطور حالته".

وقالت صحيفة ماركا اليومية الإسبانية إن ريميرو خضع للعلاج في وحدة عناية مركزة متنقلة في سيارة الإسعاف بملعب التدريب بعد سقوطه أرضاً إثر تسديدة في الرأس من زميله أناكي وليامز.





وقال بينات إيتشباريا لاعب وسط الفريق للصحفيين اليوم: "كانت صدمة قوية، تلقى ضربة قوية للغاية، لكن يبدو أنه على ما يرام، نقل للمستشفى للاطمئنان على حالته لكني أعتقد أنه بخير".





وعاد ريميرو (21 عام) إلى أتليتيك بيلباو بعد فترة إعارة في ليفانتي، ورغم ذلك لم يخض أي مباراة مع الفريق الأول للنادي المنتمي لإقليم الباسك، ويحتل حاليا المركز الثالث بين حراس المرمى.





وفي الثاني من الشهر الحالي قضى توريس الدولي الإسباني السابق ليلة في المستشفى عقب سقوطه على رأسه خلال التحام على كرة عالية خلال التعادل 1-1 مع ديبورتيفو لاكورونيا.





ولم يشارك توريس، الذي سجل هدف الفوز لإسبانيا في نهائي بطولة أوروبا 2008، في أي مباراة مع أتليتيكو منذ هذه الحادثة، لكنه انضم لتشكيلة الفريق التي ستلتقي مع باير ليفركوزن في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال في وقت لاحق اليوم.