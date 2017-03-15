الفتح يعسكر في الدوحة خلال فترة التوقف

الأحساء - الرياضية | Wednesday, 15 March 2017 - 20:27 pm

منح الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اللاعبين إجازة لمدة أربعة أيام ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى يوم السبت القادم، وذلك لفترة التوقف التي يشهدها الدوري السعودي للمحترفين.

وستكون عودة اللاعبين بعد الإجازة يوم الأحد القادم، للبدء في البرنامج الذي قرره الجهازين الإداري والفني للفريق خلال فترة التوقف بإقامة معسكر خارجي في العاصمة القطرية الدوحة، من 23 مارس الجاري ولمدة عشرة أيام، حتى مطلع شهر أبريل القادم، وسيخضع فيها الفريق إلى برنامج إعدادي خاص للفترة المتبقية من الدوري، كما سيخوض الفريق مواجهات ودية خلال فترة المعسكر مع أندية قطرية.