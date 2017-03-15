النصر يطلب الأجنبي أمام الهلال
الرياض - الرياضية | Wednesday, 15 March 2017 - 20:42 pm
طلبت إدارة نادي النص برئاسة الأمير فيصل بن تركي حكام أجانب لمباراة الفريق أمام نظيره الهلال في ديربي الرياض، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس الملك، والتي ستقام يوم السبت 4 من شهر أبريل على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعوية.
وقال حساب نادي النصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"بعثت إدارة النصر اليوم خطابآ للاتحاد السعودي يتضمن طلب النادي بإحضار حكام أجانب لمباراة النصر الهلال القادمة بدور الثمانية لكأس الملك".