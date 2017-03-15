أصدرت إدارة نادي الفيصلي مساء اليوم الأربعاء بياناً تنتقد فيه أداء التحكيم في مباريات الفريق الماضية في دوري المحترفين السعودي، وترصد فيه بعض الحالات التي تعرض فيها الفريق لأخطاء تحكيمية مؤثرة. كما أوضحت إدراة الفيصلي في