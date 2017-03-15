الهلال يواصل صدارة دوري الشباب بثنائية الفتح

الرياض - الرياضية | Wednesday, 15 March 2017 - 20:45 pm

حافظ فريق درجة الشباب لكرة القدم بنادي الهلال على صدارة الدوري، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء على مضيفه الفتح بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري الشباب السعودي، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 42 في المركز الأول، فيما بقي الفتح في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.



فيما واصل الشباب مطاردته للهلال بعد تحقيقه الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 38 في المركز الثاني، وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 21 في المركز الرابع.

وحل النصر في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بعد تجاوزه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبقي الاتحاد على نقاطة السابقة 21 في المركز الخامس.

وفي بريدة انتصر الأهلي على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبهذا الانتصار ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 20 في المركز السادس، وبقي الرائد في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.